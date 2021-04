Morte Astori, il pm chiede un anno e mezzo di reclusione per Galanti. Sentenza il 3 maggio

Un anno e mezzo di reclusione: è la richiesta del pm di Firenze Antonino Nastasi per il professor Giorgio Galanti, unico imputato nel processo, con rito abbreviato per la morte di Astori. La sentenza è prevista per il prossimo 3 maggio. Secondo la tesi sostenuta dal pm se il capitano della Fiorentina fosse stato sottoposto a esami più approfonditi, come avrebbero suggerito le aritmie rilevate dai controlli di routine, sarebbe stato possibile salvargli la vita. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, COMMISSO TELEFONA ALLA SQUADRA. DOPO PASQUA IL RITORNO A FIRENZE: AGENDA FITTA PER IL PRESIDENTE