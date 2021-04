Commisso telefona alla squadra. Dopo Pasqua il ritorno a Firenze: agenda fitta per il presidente

Rocco Commisso è già sceso in campo, al fianco della sua squadra, nella speranza di trovare già oggi a Genova il regalo di Pasqua più atteso, la vittoria. E’ stata ribadita una volta di più la vicinanza di proprietà e società a tutti i protagonisti della rosa: la Fiorentina è una famiglia, nessuno lo deve dimenticare. E’ in momenti come questi che l’unione d’intenti può e deve fare la differenza, il patron lo a ricordato una volta di più. Intanto lo ha fatto sfruttando la tecnologia, bypassando quell’oceano che in questo momento lo separa dall’Italia, ma questione di ore e lo farà di persona.Il ritorno? Dopo Pasqua. E come sempre accaduto la sua agenda sarà fitta di appuntamenti. Non voto perdersi un allenamento e nel frattempo continuerà ad occuparsi del capitolo legato alle infrastrutture. Lo scrive il Corriere dello Sport.

