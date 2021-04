Secondo quanto riportato da Sky Sport, il pm ha chiesto una pena di un anno e sei mesi per l’ex medico della Fiorentina, Giorgio Galanti, per l’accusa di omicidio colposo per aver sottovalutato la condizione clinica dell’ex capitano viola, Davide Astori scomparso il 4 marzo del 2018 in hotel ad Udine.

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO DELLA LAZIO, SIMONE INZAGHI