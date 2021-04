Inzaghi cercato dalla Fiorentina, arriva la risposta: “Al primo posto c’è la Lazio, voglio stare qui”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio in scadenza di contratto e accostato nelle ultime ore alla Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro, queste le sue parole registrate da TMW:

“Lo sapete, con il presidente ci vedremo tra poco. Non penso ci saranno problemi, ci troveremo e vedremo il da farsi. Anche ieri, in un momento doloroso, ci siamo visti. Sono contento di quello che ho fatto e spero di andare avanti per i prossimi anni. Il presidente sa che la Lazio per me è al primo posto, è la mia prima scelta. E penso di esserlo anche per Lotito. Poi come in tutti le famiglie bisogna trattare ma penso che questo matrimonio possa continuare, senza se e senza ma”.

BUCCHIONI PARLA DELLE DIMISSIONI DI PRANDELLI. E SU IACHINI E IL FUTURO VIOLA…