Notizie Fioretti Fiorentina

Fioretti: "Comuzzo va aiutato, a volte è remissivo. In questa Fiorentina ogni errore pesa il doppio"
13 febbraio 2026 15:31
Lo scopritore di Comuzzo: "Non deve abbattersi, tornerà ai suoi livelli. Si esprime meglio a quattro"
07 ottobre 2025 22:20
Astori, ieri è uscito il libro della sua compagna Fioretti: "Io sono più amore"
07 maggio 2021 11:26
Fioretti: "Il muro che ricordava Davide mi spezzo' il respiro. Girare per Firenze era un incubo"
06 maggio 2021 13:27
Processo Astori, il medico Galanti è stato accusato di omicidio colposo
02 aprile 2021 17:59
Avv. Fiorentina: "L'udienza di Astori verrà rinviata. La perizia potrebbe..."
04 febbraio 2021 13:51
Nazione, morte Astori, oggi l'udienza a Firenze: ci sarà la compagna, Francesca Fioretti
04 febbraio 2021 10:26
Lutto Astori, la compagna Francesca Fioretti è appena arrivata all'obitorio
04 marzo 2018 18:48
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