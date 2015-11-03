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Notizie Fioretti Fiorentina

Fioretti: "Comuzzo va aiutato, a volte è remissivo. In questa Fiorentina ogni errore pesa il doppio"

13 febbraio 2026 15:31

Lo scopritore di Comuzzo: "Non deve abbattersi, tornerà ai suoi livelli. Si esprime meglio a quattro"

07 ottobre 2025 22:20

Astori, ieri è uscito il libro della sua compagna Fioretti: "Io sono più amore"

07 maggio 2021 11:26

Fioretti: "Il muro che ricordava Davide mi spezzo' il respiro. Girare per Firenze era un incubo"

06 maggio 2021 13:27

Processo Astori, il medico Galanti è stato accusato di omicidio colposo

02 aprile 2021 17:59

Avv. Fiorentina: "L'udienza di Astori verrà rinviata. La perizia potrebbe..."

04 febbraio 2021 13:51

Nazione, morte Astori, oggi l'udienza a Firenze: ci sarà la compagna, Francesca Fioretti

04 febbraio 2021 10:26

Lutto Astori, la compagna Francesca Fioretti è appena arrivata all'obitorio

04 marzo 2018 18:48

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