Nazione, morte Astori, oggi l’udienza a Firenze: ci sarà la compagna, Francesca Fioretti

Oggi Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori sarà al Palazzo di Giustizia di Firenze per seguire il processo per omicidio colposo del capitano della Fiorentina. Dopo il 4 marzo, lei ha sempre parlato poco. Martedì però dopo aver letto la “superperizia” si è sfogato su Instagram. La perizia infatti sosteneva che la patologia non fosse così palese e che quindi nemmeno l’holter l’avrebbe rilevata, “con alta probabilità”. Questa visione scagionerebbe dunque Galanti, ultima persona ad aver visitato il cuore del difensore gigliato. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

