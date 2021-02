Antonio D’Avirro, l’avvocato della Fiorentina ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell’udienza sulla morte di Davide Astori.

Queste le sue parole: “Dopo i periti le parti civili hanno proceduto con gli esami. L’udienza verrà rinviata per discutere. La Fiorentina è sempre stata presente. Non so come andrà a finire ma c’è una perizia che sembra risolversi positivamente per il professore Galanti. Nel corso dell’udienza il PM ha segnalato dei passaggi della perizia che non erano congruenti”.

