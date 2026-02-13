Fioretti: "Comuzzo va aiutato, a volte è remissivo. In questa Fiorentina ogni errore pesa il doppio"
Il dirigente, Vittorio Fioretti, ha commentato al Pentasport le ultime prestazioni con la Fiorentina di Comuzzo
Vittorio Fioretti, dirigente che ha scoperto Pietro Comuzzo, ha parlato a Radio Bruno: “Non è ancora al meglio, poi quando la squadra è così in difficoltà un errore normale diventa gigante. Sono sicuro che se la Fiorentina si tirerà fuori dalle sabbie mobili, allora anche i singoli tra cui Comuzzo miglioreranno”.
“Quando la difesa è in difficoltà, è complicato non commettere errori e soprattutto ogni errore viene evidenziato. Oggi purtroppo la Fiorentina non può permettersi di sbagliare, ma è difficile chiedere a un ragazzo come Comuzzo di non sbagliare mai. Deve essere aiutato, in primis da chi gli gioca accanto e quindi Pongracic. Ha dei momenti in cui non lo riconosco: è un ragazzo che non molla mai un centimetro, invece a volte lo vedo remissivo”.
Aggiunge: “Firenze è una città importante che merita una squadra forte e ambiziosa. Io pensavo che quest'anno la squadra facesse meglio dell'anno scorso, invece è successo quello che sappiamo. La pressione fa la differenza, la Fiorentina non riesce a tenere i vantaggi perché non è tranquilla, e questo è dovuto alla classifica”.