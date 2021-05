Astori, ieri è uscito il libro della sua compagna Fioretti: “Io sono più amore”

Francesca Fioretti, compagna di Astori e madre della loro figlia Vittoria, quel 4 marzo 2018 quando il suo Davide se ne è andato nel sono a 31 anni mentre era in ritiro a Udine con la Fiorentina di cui era capitano. Poteva soccombere o provare a rinascere. Ha scelto la seconda. “Io sono più amore” è il titolo emblematico del suo primo libro edito da La Nave di Teseo, da ieri in libreria. Come emerge sulla copertina è un canto di forza, dolore, rinascita. Lo scrive Tuttosport.

