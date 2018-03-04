Lutto Astori, la compagna Francesca Fioretti è appena arrivata all'obitorio
Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, ha raggiunto l'obitorio dove si trova il feretro con il corpo del marito, venuto a mancare tragicamente nella notte a causa di un arresto cardiaco. Astor...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 18:48
Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, ha raggiunto l'obitorio dove si trova il feretro con il corpo del marito, venuto a mancare tragicamente nella notte a causa di un arresto cardiaco. Astori lascia lei e la figlia di 2 anni.