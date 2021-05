Morte Astori, oggi la prima sentenza: l’unico imputato è il prof. Galanti per omicidio colposo

È attesa per oggi alle 11 al Tribunale di Firenze l’udienza per la sentenza di 1° grado nel processo per la morte di Davide Astori. L’unico imputato è il professor Galanti in qualità di direttore sanitario all’epoca del centro di medicina dello sport di Careggi. Il pm Nastasi ha chiesto una condanna di un anno e 6 mesi per omicidio colposo. Lo scrive Tuttosport.

