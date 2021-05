Difesa Fiorentina, la cura non funziona, sono 57 le reti subite, questo mette a rischio la salvezza

La Fiorentina si cuce addosso questo record negativo, marchiato per altro da errori fatti con lo stampino. Tre assist di Vignato e in tutte le occasioni l’attaccante argentino ha preso il tempo alla difesa viola. Errori di tenuta psicologica, non concettuali. Con 57 reti subite la Fiorentina ha la quattordicesima peggior difesa del campionato insieme al Cagliari. Al temine del campionato mancano solo quattro partite, Iachini dovrà insistere ancora sui concetti difensivi: la salvezza passa (molto) anche da lì. Lo scrive il Corriere Fiorentino.