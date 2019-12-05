Udienza sulla morte di Astori rinviata a gennaio. L'imputato Galanti chiederà il rito abbreviato
Il Tgr Rai Toscana riporta novità sul processo relativo alla morte dell'eterno capitano viola Davide Astori. A causa dello sciopero degli avvocati l'udienza in programma questa mattina è slittata a ge...
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 17:44
Il Tgr Rai Toscana riporta novità sul processo relativo alla morte dell'eterno capitano viola Davide Astori. A causa dello sciopero degli avvocati l'udienza in programma questa mattina è slittata a gennaio. Da quanto emerge il professore Giorgio Galanti accusato di omicidio colposo chiederà il rito abbreviato.