Labaro Viola

Udienza sulla morte di Astori rinviata a gennaio. L'imputato Galanti chiederà il rito abbreviato

Il Tgr Rai Toscana riporta novità sul processo relativo alla morte dell'eterno capitano viola Davide Astori. A causa dello sciopero degli avvocati l'udienza in programma questa mattina è slittata a ge...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 17:44
Udienza sulla morte di Astori rinviata a gennaio. L'imputato Galanti chiederà il rito abbreviato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
News
Astori
Galanti
Udienza
Processo
Condividi

Il Tgr Rai Toscana riporta novità sul processo relativo alla morte dell'eterno capitano viola Davide Astori. A causa dello sciopero degli avvocati l'udienza in programma questa mattina è slittata a gennaio. Da quanto emerge il professore Giorgio Galanti accusato di omicidio colposo chiederà il rito abbreviato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok