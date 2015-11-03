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Notizie Udienza Fiorentina

Udienza sulla morte di Astori rinviata a gennaio. L'imputato Galanti chiederà il rito abbreviato

05 dicembre 2019 17:44

Morte Astori, la Fiorentina parteciperà all'udienza come parte offesa. Per il pm Davide si poteva salvare

23 ottobre 2019 11:06

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