Morte Astori, la Fiorentina parteciperà all'udienza come parte offesa. Per il pm Davide si poteva salvare

Nel Corriere Fiorentino di oggi emergono alcune novità sulla morte di Davide Astori. Per il suo capitano la Fiorentina non chiederà alcun risarcimento ma parteciperà all'udienza preliminare per solida...

Nel Corriere Fiorentino di oggi emergono alcune novità sulla morte di Davide Astori. Per il suo capitano la Fiorentina non chiederà alcun risarcimento ma parteciperà all'udienza preliminare per solidarietà e vicinanza alla famiglia ed eventualmente potrà presentare memorie al gap Pezzuti ma non sarà parte civile. Questo è l'annuncio fatto dall'avvocato dei viola Nino D'Avirro. L'udienza è stata recentemente rinviata al 5 dicembre. L'imputato di omicidio colposo è Galanti, ex direttore di medicina sportiva a Careggi, il suo legale potrebbe richiedere il rito abbreviato. Secondo il pm Antonino Nastasi una diagnosi tempestiva avrebbe potuto salvare la vita di Davide. Per l'altro medico indagato Stagno, direttore di medicina dello sport di Cagliari il pm ha chiesto l'archiviazione.