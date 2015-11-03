Labaro Viola

Notizie Processo Fiorentina

Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione

30 aprile 2026 22:41

Radio Bruno annuncia: "Respinto l'appello contro l'assoluzione di Gudmundsson, l'islandese è innocente"

27 novembre 2025 19:55

Caso Astori: condannato ad un anno il medico Galanti, niente risarcimento per la compagna

13 giugno 2025 12:37

Avv.to Gudmundsson: "Sorpresi dal ricorso del PM, ma restiamo fiduciosi perché Albert è innocente"

05 novembre 2024 22:34

Caso Gudmundsson: il pubblico ministero ha presentato ricorso contro l'assoluzione in 1° grado

04 novembre 2024 13:07

Processo Astori: I medici imputati a vario titolo di falso non si fanno interrogare

12 aprile 2024 21:45

Il certificato medico di Astori era falso, rinviato a giudizio il dottor Galanti, processo a dicembre

17 febbraio 2022 16:35

Udienza sulla morte di Astori rinviata a gennaio. L'imputato Galanti chiederà il rito abbreviato

05 dicembre 2019 17:44

Archivio

Esplora l'archivio di Processo

Sett. 18
Sett. 48 Sett. 24
Sett. 45 Sett. 15
Sett. 7
Sett. 49