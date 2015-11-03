Notizie Processo Fiorentina

Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione
30 aprile 2026 22:41
Radio Bruno annuncia: "Respinto l'appello contro l'assoluzione di Gudmundsson, l'islandese è innocente"
27 novembre 2025 19:55
Caso Astori: condannato ad un anno il medico Galanti, niente risarcimento per la compagna
13 giugno 2025 12:37
Avv.to Gudmundsson: "Sorpresi dal ricorso del PM, ma restiamo fiduciosi perché Albert è innocente"
05 novembre 2024 22:34
Caso Gudmundsson: il pubblico ministero ha presentato ricorso contro l'assoluzione in 1° grado
04 novembre 2024 13:07
Processo Astori: I medici imputati a vario titolo di falso non si fanno interrogare
12 aprile 2024 21:45
Il certificato medico di Astori era falso, rinviato a giudizio il dottor Galanti, processo a dicembre
17 febbraio 2022 16:35
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