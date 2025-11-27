27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:49

Radio Bruno annuncia: "Respinto l'appello contro l'assoluzione di Gudmundsson, l'islandese è innocente"

Radio Bruno annuncia: “Respinto l’appello contro l’assoluzione di Gudmundsson, l’islandese è innocente”

27 Novembre · 19:55

Aggiornamento: 27 Novembre 2025 · 20:16

Indiscrezione di Radio Bruno sugli sviluppi giudiziarie di Albert Gudmundsson a pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Aek Atene

A poco meno di un’ora arriva una notizia inattesa e molto positiva per il mondo Fiorentina.
Secondo quanto riferito da Il Pentasport di Radio Bruno, a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina – AEK Atene, sarebbe stato respinto l’appello contro l’assoluzione di Albert Gudmundsson.
Seguiranno sviluppi nelle prossime ore ma quindi il processo nei confronti del calciatore islandese giunge al termine.

