Radio Bruno annuncia: “Respinto l’appello contro l’assoluzione di Gudmundsson, l’islandese è innocente”

A poco meno di un’ora arriva una notizia inattesa e molto positiva per il mondo Fiorentina.
Secondo quanto riferito da Il Pentasport di Radio Bruno, a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina – AEK Atene, sarebbe stato respinto l’appello contro l’assoluzione di Albert Gudmundsson.
Seguiranno sviluppi nelle prossime ore ma quindi il processo nei confronti del calciatore islandese giunge al termine.
