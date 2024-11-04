Labaro Viola

Caso Gudmundsson: il pubblico ministero ha presentato ricorso contro l'assoluzione in 1° grado

Non è finito il caso Gudmundsson, infatti dopo l'assoluzione in primo grado la sentenza è stata impugnata dal pubblico ministero che ha presentato ricorso e si dovrà ricorrere con ogni probabilità ad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2024 13:07
Caso Gudmundsson: il pubblico ministero ha presentato ricorso contro l'assoluzione in 1° grado -
News
Processo
Albert Gudmundsson
Condividi

Non è finito il caso Gudmundsson, infatti dopo l'assoluzione in primo grado la sentenza è stata impugnata dal pubblico ministero che ha presentato ricorso e si dovrà ricorrere con ogni probabilità ad un nuovo grado di giudizio.

A rivelarlo è stato l'avvocato difensore di Gudmundsson, Vilhjálmur Vilhjálmsson, in un intervista al portale Visir, queste le sue parole: "È sorprendente che il Pubblico Ministero abbia deciso di ricorrere in appello contro questa sentenza, poiché la sentenza è molto ben motivata e il risultato è giuridicamente corretto"

JURIC SULLA SCONFITTA DI FIRENZE

https://www.labaroviola.com/juric-a-firenze-e-stato-un-disastro-oggi-abbiamo-fatto-benissimo-errori-da-giocatori-e-arbitro/275402/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok