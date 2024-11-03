Juric: "A Firenze è stato un disastro, oggi abbiamo fatto benissimo. Errori da giocatori e arbitro"

La Roma perde in casa del Verona, l'ambiente giallorosso è nel caos, Ivan Juric ha parlato cosi a Dazn e Sky dopo la partita

Ivan Juric, allenatore della Roma, dopo la sconfitta rimediata sul campo dell'Hellas Verona è intervenuto al microfono di DAZN: "Secondo gol? Mi sembra una gomitata netta, Ndicka resta a terra 5 minuti non è un leggero contato. L'ennesimo episodio contro la Roma, abbiamo fatto una grande partita, regalando i gol. Certi errori li paghi, ma questo è fallo".

L'espulsione della panchina?

"Resta un episodio, mi dispiace perché i ragazzi ci hanno messo intenistaà. Abbiamo perso una partita per un contropiede, dispiace perché abbiamo fatto delle cose di buonlivello".

Il momento no?

"Stiamo commettendo errori gravi, in cui servi assist agli avversari. Bene in tantissime cose, ma speriamo passino questi errori".

Le scelte obbligate?

"In questo momento non ci penso, sulle fasce se ritornano El Shaarawy in forma e Saelemaekers siamo coperti. Al centro stiamo messi bene. Dietro manca qualcosina, in avanti dobbiamo trovare qualche soluzione. Ma la rosa ha dentro il sangue questo modo di giocare: iniziano a divertirsi nel dominare le partite. Ho visto spunti interessanti, bisogna mantenere lucidità: gli errori sono gravi, ma abbiamo fatot alcune cose bene".

A Sky Sport: “Mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto una partita pazzesca. Abbiamo perso una partita in cui la squadra ha giocato a ottimi livelli”. Altro errore di Zalewski dopo quello con l’Inter. “Ora stiamo commettendo errori troppo grandi, diamo la palla all’avversario per fare gol. Sul resto e su tantissime cose bene, speriamo passi questo momento. Dobbiamo credere in quello che facciamo”.

Questa è una rosa costruita in maniera particolare. Quando devi fare scelte ti condizionano nella tua idea di calcio, sugli esterni non hai alternative. “In questo momento non ci penso. Sulle fasce con El Shaarawy in forma e Saelemaekers siamo a posto, in attacco ci sono soluzioni. La Rosa ha dentro il sangue questo gioco, lo sente, si cominciano a divertire nel fare le partite di dominio, velocità, prendere la palla, ho visto spunti interessanti. Bisogna mantenere la lucidità, capire che gli errori sono gravi e ci condannano, ma ci sono tante cose fatte bene”.

Gli errori sono dovuti alla pressione, la poca tranquillità a altro? In due trasferte otto gol subiti. “Firenze non centra niente con questa partita. Lì è stato un disastro totale, poi abbiamo reagito e lavorato bene, ma stiamo facendo errori difficili da spiegare, come ve lo spiego? Non so che dirti. Sono errori gravi. Il primo gol poi è fallo, di che parliamo. Abbiamo creato tanto, stiamo pagando questo. Il calcio è così, dobbiamo mantenere il livello e alzare il livello di concentrazione. Ma non è neanche concentrazione, perché sono errori troppo grossi”..

LE PAROLE DI PALLADINO A DAZN DOPO LA VITTORIA DELLA FIORENTINA

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