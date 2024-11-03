Palladino: "Grazie alla società perchè ha portato giocatori forti, potrei anche non allenarli"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha risposto alle domande di Dazn dopo la vittoria viola a Torino

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Torino, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Il merito non è mio, è della squadra, in questo momento abbiamo raggiunto maturità e solidità difensiva, potrei anche non allenare più perchè i ragazzi sono bravi da soli e si danno sempre una grande mano. Non era facile perchè veniamo da tante partite in 15 giorni, abbiamo fatto ben 4 trasferte, abbiamo fatto una partita sporca con tanti errori tecnici ma non era semplice. Ho la fortuna di allenare un gruppo di giocatori forti e su questo devo ringraziare la società, si è creata una magia nello spogliatoio che vedo, la fortuna di ogni allenatore è allenare giocatori cosi, il mio compito è solo quello di metterli in campo

Credo che oggi parlare del singolo non è giusto, questa squadra attacca insieme e difende insieme. Dobbiamo recuperare Gudmundsson, Cataldi, Pongracic perchè io ho bisogno di tutti. Oggi chiunque gioca dà il massimo per la squadra, io devo solo scegliere, oggi chi subentra è più importante di chi gioca dall'inizio.

LE PAROLE DI KEAN A DAZN DOPO IL FISCHIO FINALE

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