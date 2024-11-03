Kean: "Sapevo di essere decisivo sin dal primo momento. Il nostro momento non è una sorpresa"

Moise Kean ha risposto alle domande dei giornalisti di Dazn a bordo campo dopo la vittoria viola sul campo del Torino

Moise Kean ha parlato a Dazn dopo il fischio finale a Torino con l'importantissima vittoria viola sui granata, queste le parole del centravanti della Fiorentina: "Si, pensavo di essere decisivo sin dal primo momento, importante è essere sempre positivi e dobbiamo continuare a fare cosi. Il nostro filotto non era difficile da immaginare, quando lavori duro ogni giorno non è mai una sorpresa, ora è importante continuare a fare cosi bene"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA A TORINO

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