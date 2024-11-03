PAGELLE FIORENTINA: KEAN UN GIGANTE, COMUZZO PERFETTO, RANIERI LEADER. MALE KOUAMÈ

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro il Torino allo stadio Olimpico

De Gea 6 Di fatto non compie vere e proprie parate, si fa trovare al posto giusto al momento giusto quando viene chiamato in casa. Bravo nella gestione della palla quando è in possesso

Dodò 6,5 I suoi movimenti e il suo gioco mettono in difficoltà i giocatori granata, sta giocando sempre e quindi ogni tanto perde lucidità e commette qualche errore di precisione ma la sua spinta è determinante per impensierire il Toro. Al minuto 81 prima recupera palla in difesa e poi rende l'azione offensiva andando a prendersi un prezioso calcio d'angolo

Comuzzo 7 Torna titolare dopo essere stato fuori per infortunio a Genova, il classe 2005 non sbaglia nulla. Annulla gli attaccanti del Toro non lasciandogli spazi, anticipa, legge bene le situazioni, sa intervenire in ogni situazione e circostanza. Gara maiuscola

Ranieri 7 Come il suo collega di reparto, non perde mai un duello ed è sempre attento, guida bene la difesa e fa bene il capitano tenendo tutti sull'attenti sempre. Suo il grande assist per il gol di Kean

Gosens 6,5 Il Toro è forte sulla fascia destra e lo attacca sempre ma il tedesco tiene botta ed è sempre pronto a intervenire, ben posizionato, non si fa sorprendere

Richardson 5,5 Non commettere grossi errori ma fa solo giocate scolastiche e in maniera molto lenta, non dà velocità alla manovra, non ha grandi intuizioni

Bove 6,5 Partita gigantesca per il classe 2002, si sacrifica tanto ed è fondamentale nel mezzo. Recupera palloni, si fa vedere e fa battaglia. Quando viene superato, è intelligente anche a saper far fallo

Colpani 5,5 Si muove bene ma è prevedibile, perde l'occasione di una grande ripartenza in superiorità numerica nel primo tempo perchè sbaglia il controllo. Non va mai al tiro, non mette mai in condizione il compagno di segnare o almeno di andarci vicino

Beltran 5,5 Lotta tanto con alterne fortune, ma si vede poco, anche per colpa di un reparto avversario che lo accerchia spesso. In area del Torino non si vede mai, non conclude-

Sottil 5,5 Siamo alle solite, salta praticamente sempre il suo diretto avversario ma sbaglia quasi tutti i cross e i servizi. Un vero peccato perchè ha la grande dote di superare sempre il suo marcatore

Kean 7,5 Tiene l'attacco quasi da solo, il gol segnato è il manifesto della sua partita fatta di voglia, determinazione, precisione. Ma in tutta la gara non sbaglia un movimento, salta il diretto avversario quando ne ha la possibilità, si propone. Un gigante

Adli 6,5 Come a Genova, il suo ingresso regala alla squadra velocità e pericolosità. Bravo nella gestione

Ikonè 5,5 Entra in campo ma non si vede molto, non è pericoloso. Timido e si nasconde spesso

Kouamè 5,5 Dispiace evidenziare sempre dei limiti tecnici che paiono evidenti. Come al minuto 81 quando si trova in piena area di rigore e può essere pericoloso ma sbaglia lo stop e perde il tempo della giocata, gettando alle ortiche una bella occasione

Mandragora 6,5 Entra e prende subito il palo su punizione, calciandola quasi perfettamente. Recupera palla e la gestisce sempre al meglio possibile

GRAVISSIMO QUELLO CHE E' SUCCESSO A MONZA IERI SERA

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