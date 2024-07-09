Per la morte di Astori condannato il dottor Galanti ad 1 anno di reclusione per omicidio colposo

(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - Per la morte del capitano viola Davide Astori la corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna a un anno di reclusione, inflitta in primo grado il 2 aprile 2021, per...

(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - Per la morte del capitano viola Davide Astori la corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna a un anno di reclusione, inflitta in primo grado il 2 aprile 2021, per il professore Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina sportiva di Careggi e un passato da consulente sportivo della Fiorentina, accusato di omicidio colposo. Astori fu trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine, dove era con la squadra. Secondo l'accusa il decesso fu provocato da cardiomiopatia aritmogena ventricolare, patologia che non fu diagnosticata. Galanti rilasciò due certificati di idoneità agonistica al giocatore.

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