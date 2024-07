Pedullà: “Fiorentina fredda su Colpani a quelle cifre. Gudmundsson? Vanno capiti i problemi giudiziari”

Come ad ogni sessione di calciomercato, ripartono le pillole sulle trattative della Fiorentina targate Alfredo Pedullà–Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole nell’intervento di martedì 9 luglio:

Su Dallinga e sull’attaccante: “Io so che piace, è seguito in Premier e che costa sui 25 milioni. Io non sono convinto che la Fiorentina andrà su un grande attaccante, magari virerà su un esterno offensivo con molti gol nelle gambe. Io vedo Kean come titolare fisso, per questo non sarei sorpreso se non dovesse arrivare una prima punta.”

Su Colpani: “La situazione è esattamente quella di un mese fa. Noi abbiamo detto che piace alla Fiorentina, ma a quelle condizioni la pista è fredda. A 20 o 18 milioni la Fiorentina fa bene a non prenderlo, attualmente non c’è una trattativa, ma non posso escludere al 100% che non arriverà a Firenze, se le condizioni dovessero cambiare si potrà anche fare. Lo ribadisco, ad oggi la Fiorentina non è convinta sulla struttura dell’operazione, non ci sono le condizioni adesso.”

Su Gudmundsson: “Gudmundsson è un grande giocatore, a gennaio valeva 30/35 milioni e quella è stata la richiesta del Genoa. Siamo al 10 luglio, e il giocatore sta sempre lì. Perché? Io credo che le sue storie personali (giudiziarie, ndr), che non sono state chiarite e che non voglio approfondire, mettano un po’ di preoccupazione alle big, soprattutto all’Inter, a cui piace molto il giocatore. Quindi, adesso la situazione è in stand by, magari si sbloccherà a breve, però non si sa. Probabilmente lui andrà via, c’è anche qualche club della Premier, dunque adesso dobbiamo solo aspettare.”

Su Tessmann: “L’Inter sta provando a perfezionare questa situazione, cercando di inserire anche Oristanio nella trattativa. La Fiorentina voleva portare lo statunitense a Firenze, i nerazzurri lo lascerebbero a Venezia pur acquistandolo. Attualmente non ho altri sviluppi.”

Su Vranckx: “La situazione è la solita, non cambia. Se arriva qualcuno che dà i soldi che il Wolfsburg vuole, lui parte. Occhio ai club della Premier League.”

Su altri centrocampisti e nomi altisonanti: “Non ho novità né su Pobega né su Brescianini, che vale troppo, con tutto il rispetto per lui. Non ci sono offerte sul difensore che gioca in Repubblica Ceca, almeno finché resta Milenkovic. Se poi dovesse partire il serbo, verrà fatto un investimento.”

Su Pierozzi e Thorstvedt: “C’è grande predisposizione per chiudere l’affare con il Palermo, ma non è arrivata una chiusura. Thorstvedt è un buon giocatore, ha caratteristiche da trequartista più che da mezzala.”

Su Bonaventura e Castrovilli: “Bonaventura non è detto che vada all’estero, c’è anche il Torino, che ieri ha fatto una proposta abbastanza significativa. Hanno proposto anche Castrovilli in granata, vediamo. Per me sarebbe la soluzione perfetta per Bonaventura, accanto a Ricci.”

Su Terracciano e altre possibili cessioni: “Non ho novità su Terracciano, per me non è considerato incedibile, ma per ora non ci sono state proposte. In uscita va seguito Kayode, ma adesso la Fiorentina deve andare a ritoccare la situazione centrocampo in entrata.”

Su Kouamé e Ikoné: “Per ora non ci sono state proposte, lui guadagna tanto (2,2 milioni di euro) e non è un titolare fisso alla Fiorentina. Io credo che a 5 milioni lo daresti via, soprattutto vedendo le sproporzioni che ci sono su richieste di altri giocatori in Serie A. Su Ikoné, arriverà il suo momento. Il suo mercato ancora non è partito, ma ne riparleremo quando i mercati in Arbia e in Qatar partiranno.”

Su Brekal, Sabiri e Amrabat: “Per Amrabat non ci sono ancora delle decisioni, il Manchester United sta perfezionando l’arrivo di Zirkzee, quindi non sta pensando al centrocampista marocchino adesso. Sugli altri due dovremo aspettare, non hanno molti stimatori, il loro futuro si deciderà più avanti.”

Su Nzola: “Il Cagliari ha fatto un sondaggio un po’ di tempo fa, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. Io lui lo vedo molto bene in Arabia, vediamo.”

