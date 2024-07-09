Moise Kean è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato del club

La Fiorentina ufficializza il suo primo acquisto: Moise Kean ha superato le visite mediche ed ha firmato un contratto quinquennale

Arriva finalmente l'ufficialità, Moise Kean è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'oramai ex Juventus ha superato le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà al club fino al 2029. Ecco il comunicato del club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Kean dalla FC Juventus.

Moise Kean, nato a Vercelli il 28 Febbraio 2000, in carriera ha, inoltre, indossato le maglie di Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain, vincendo, nel corso della sua giovane carriera, 3 Campionati Italiani, 2 Coppe Italia, una Coppa di Francia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Francese

Il nuovo calciatore viola ha indossato la maglia di tutte le selezioni Nazionali, dall’Under 15 fino alla Nazionale Maggiore con la quale ha disputato 15 partite, realizzando 4 reti."

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