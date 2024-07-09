Le cifre ufficiali per Kean, la Fiorentina lo acquista per 13 milioni pagabili in 4 anni più 5 di bonus
Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentinaper la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Ke...
Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina
per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 5 milioni Con questa nota, il club bianconero ha annunciato di avere ceduto l’attaccante italiano alla società di Rocco Commisso. «Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 2,3 milioni, al netto degli oneri accessori», si legge ancora nel comunicato, in relazione alla plusvalenza fatta registrare dai bianconeri per la cessione del calciatore. Plusvalenza che – senza considerare gli oneri accessori – ammonterebbe a 3,4 milioni di euro circa. Lo scrive Calcio e Finanza
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