Graziani:" La rimonta col Sassuolo è un segnale di reazione. La vicenda che riguarda il Dott.Galanti.."

Ciccio Graziani, ex viola e del Torino, ha parlato del momento della Fiorentina: “Ho visto una reazione, la rimonta a Sassuolo fa ben sperare per il futuro della squadra di Pioli. L'Empoli è un osso d...

Ciccio Graziani, ex viola e del Torino, ha parlato del momento della Fiorentina: “Ho visto una reazione, la rimonta a Sassuolo fa ben sperare per il futuro della squadra di Pioli. L'Empoli è un osso duro da battere, gioca bene e Iachini è stato bravo a lavorare sull’autostima dei giocatori senza cambiare molto rispetto allo stile di gioco di Andreazzoli. Possibile errore di Lafont? Non do colpe specifiche al portiere viola. Sul primo gol forse poteva provare a bloccare la sfera che poi è finita sui piedi di Duncan. Ma non penso abbia grandi colpe. Vicenda Astori? Faccio fatica a pensare che un professionista come Galanti abbia agito con superficialità su una questione così seria”

Radio Bruno Toscana