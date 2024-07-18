Da Fanfani spunta Ikonè, il giocatore della Fiorentina è arrivato da solo con la sua auto: "Tutto bene"

In mattinata davanti l'istituto Fanfani è arrivato anche Ikone. Il giocatore francese ha raggiunto il luogo in modo autonomo con la sua auto

Anche Ikoné è arrivato a Fanfani. Il giocatore francese ex Lille, dopo aver saltato i primi allenamenti con la squadra, ieri si è allenato in gruppo, mentre questa mattina è arrivato autonomamente con la sua macchina per svolgere dei controlli. All'uscita ha dichiarato: "Tutto bene."

Nazione: "Colpani-Fiorentina? Si può fare in prestito a 5 milioni e riscatto a 13"

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