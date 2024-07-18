Nazione: “Colpani alla Fiorentina? Si può fare con il prestito a 5 milioni e un riscatto fissato a 13”

La Fiorentina sta cercando l'offerta giusta per piazzare il colpo Colpani

Prima la difesa, poi il centrocampo. Con l'arrivo imminente di Marin Pongracic dal Lecce, la Fiorentina può tornare a concentrarsi sul reparto più in "difficoltà" dal punto di vista numerico e cioè il centrocampo. Senza dimenticare però, che c'è anche un attacco da completare. La Fiorentina sarebbe tornata con forza su Andrea Colpani del Monza. Pupillo di Raffaele Palladino, il giocatore piace da tempo e il club viola sta cercando la giusta offerta per convincere Galliani. La formula giusta è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Stessa modalità con la quale il Monza ha ceduto Di Gregorio alla Juventus. Ipotizzabile un prestito intorno ai 5 milioni e un riscatto più o meno fissato sui 13. Valore complessivo che accontenta il club brianzolo e operazione largamente sponsorizzata da Palladino. Lo scrive La Nazione.

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