Difficile dire in quale squadra giocherà l’anno prossimo Sofyan Amrabat, ma l’intenzione del centrocampista è chiara, trasferirsi in tempi brevi. L’idea la condivide anche la Fiorentina, ma sul piatto di Commisso non sono ancora arrivati quei 30 milioni. Il Bayern Monaco non ha il gradimento del calciatore, che continua a flirtare con la Liga. Lo scrive La Nazione.

