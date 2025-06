Nazione: “Pradè vuole Sebastiano Esposito alla Fiorentina, affare da meno di 10 milioni. Via Beltran”

Una mossa per il presente e soprattutto per il futuro. Così la Fiorentina per l’attacco vira convinta su Sebastiano Esposito, la punta che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia dell’Empoli ma il cui cartellino è di proprietà dell’Inter. Il nerazzurro è la pedina che Pradè vuole inserire nel pacchetto degli attaccanti a disposizione di Pioli. È un affare da meno di 10 milioni, visto che il classe 2002 entrerà nell’ultimo anno di contratto con i nerazzurri, e i contatti che vanno avanti da giorni proseguiranno.

Il possibile arrivo di Esposito può contestualmente liberare Lucas Beltran, anche se la Fiorentina andrà avanti su questa operazione a prescindere dalla cessione dell’argentino. L’ipotesi è quella di un ritorno al River, ma l’attuale numero 9 spera di continuare a giocarsi le proprie carte in Europa. Lo scrive La Nazione.