Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell’Inter sta trattando con il suo procuratore il rinnovo. Per far crescere il calciatore c’è l’ipotesi Atalanta, Parma o Verona. Occhio però alla variabile Fiorentina, Commisso vuole aprire un ciclo ed ha messo nel mirino i migliori talenti italiani, Esposito fa parte della lista, se ne potrà parlare nella trattativa per Chiesa. Troppi i 70 milioni richiesti dai viola. Lo riporta fcinternews.it.