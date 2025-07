Polverosi: “Beltran non è scarso ma a Firenze non ha dimostrato. Gud e Kean gli unici fenomeni viola”

Durante un intervento a Lady Radio, il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha commentato l’eventuale scambio tra Lucas Beltrán e Sebastiano Esposito in casa Fiorentina, analizzando il rendimento dell’argentino e l’eventuale arrivo del giovane attaccante, queste le sue parole:

“Il cambio Esposito-Beltrán? L’argentino lascerebbe Firenze come un progetto incompiuto. Ci si aspettava una cosa, ne è uscita un’altra, ma senza contorni chiari. Ha ricoperto vari ruoli, anche da mezzala, ma quando ha davvero convinto? In tutto e in niente. In area gli manca struttura, anche se qualche gol d’astuzia lo ha fatto. Al primo anno è sembrato un giocatore da Primavera. Non è scarso, ma a Firenze non ha mostrato il suo vero valore”.

“Esposito sarebbe un ottimo acquisto, un calciatore tecnico, giovane, che sa cosa fare col pallone. Sarebbe perfettamente in linea con la filosofia che sta seguendo la Fiorentina. Viti e Fazzini, per esempio, sono anche tifosi viola, e questo conta. Oggi non vedo fenomeni nella rosa, tranne Gudmundsson e Kean, ma ci sono giovani che possono fare gruppo e crescere”.