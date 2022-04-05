Esposito su Napoli Fiorentina: ''Molto penalizzante per Italiano l' assenza in regia di Torreira''
Carmine Esposito, in un estratto della sua intervista all'emittente radiofonica ha analizzato il prossimo impegno della Fiorentina.
Dopo la frenata del Milan e la vittoria dell'Inter nel derby d'Italia, la lotta scudetto è entrata più che mai nel vivo, e le due milanesi, insieme al Napoli dovranno guardare anche al calendario delle rispettive concorrenti per cercare di racimolare punti di vantaggio. La sfida tra i partenopei e la Fiorentina, in programma nel prossimo turno, sarà in questo senso un snodo cruciale, con gli uomini di Spalletti chiamati, sulla carta, all'impegno più complicato.
Ne ha parlato a Radio Punto Nuovo l'ex calciatore della Fiorentina Carmine Esposito che, con queste parole, ha analizzato l'imminente impegno dei ragazzi di Italiano:
''Assenza Torreira? Sicuro la Fiorentina perderà qualcosa, verrà a Napoli senza il suo giocatore più in forma. Italiano è un ottimo allenatore ed un amico. Il pubblico di Firenze lo conosco, non ci voglio neppure pensare a quello che è successo a Bergamo, la cosa importante è stata la vittoria. Non ho dubbi sulla tranquillità di Spalletti".
DALLA RUSSIA: ''KOKORIN E' UN GENIO. E' STATO ROVINATO DAI SUOI PROCURATORI E DAI GIORNALISTI''
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