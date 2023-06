Corriere dello Sport: “Salvatore Esposito l’alternativa a Maxime Lopez, è in uscita dallo Spezia”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, si è soffermato su quello che sarà il nuovo centrocampo della Fiorentina, analizzando le possibili alternative a Maxime Lopez anche se il francese piace molto la trattativa sarà lunga e complicata. Accantonato Schouten dove la cifra è ancora più alta di quella per il neroverde, il nuovo nome che è spuntato è quello di Salvatore Esposito, il quale è in uscita dallo Spezia dopo la retrocessione del club ligure, il quale è cercato anche dallo stesso Sassuolo in caso di addio di Maxime Lopez.

