Corriere dello Sport: “Maxime Lopez-Fiorentina, al momento l’intesa con il Sassuolo non c’è”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di Maxime Lopez, la Fiorentina ha scelto lui per il post Amrabat anche se non è semplice la trattativa. Pradè pur non avendo presentato un’offerta al Sassuolo non ha mai nascosto la stima per il francese, elemento che può rivelarsi utile per il 4-3-3. Al momento, però, l’intesa economica per il regista non c’è. La valutazione economica del giocatore è di 15 milioni, per la Fiorentina non congrua visto che ha 26 anni ed un contratto in scadenza nel 2025.

