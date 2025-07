Attesa sul fronte Sebastiano Esposito, con il Cagliari che preme per provare a beffare la Fiorentina. Pradè dovrà decidere il da farsi.

Ha in mano l’attaccante dell’Inter da giorni, ma nessuna squadra al momento è forte su Beltranche dovrebbe lasciargli il posto. Affare da monitorare con cura con il Vichingo che spera di sfruttare i primi giorni di ritiro per convincere Pioli a tenerlo in rosa. Missione che proveranno in tanti. Lo scrive La Nazione.