Esposito: "Non ci sorprendiamo di aver vinto, siamo stati migliori sul campo"

Il giocatore empolese ha fatto un'intervista al termine della gara vinta al Franchi dopo i rigori degli ottavi

Su Italia 1, subito dopo la gara, è stato intervistato Sebastiano Esposito, autore di una rete e del rigore decisivo che ha condannato la Fiorentina all'eliminazione: "Abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi, però poi parla il campo e non ci hanno battuti, non sono sorpreso di aver passato il turno perché siamo stati bravi e ci abbiamo creduto molto. In campo siamo stati perfetti poi ho avuto l'onore di segnare il rigore decisivo e di fare un gran gol, andiamo avanti senza porci nessun limite. La firma finale è stata la mia, però il merito è di tutta la squadra che si è impegnata tantissimo."

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