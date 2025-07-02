Sentite Corsi: "Fazzini e Viti due colpi potenzialmente da Champions, Esposito ha grandi colpi"

Il Presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Lady Radio dei due colpi fatti dalla Fiorentina come Fazzini e Viti ma anche di Sebastiano Esposito, queste le sue parole:"Sebastiano Esposito è u...

Il Presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Lady Radio dei due colpi fatti dalla Fiorentina come Fazzini e Viti ma anche di Sebastiano Esposito, queste le sue parole:

"Sebastiano Esposito è uno splendido ragazzo, ha dei grandi colpi, l'unico difetto che ha è che forse è troppo generoso. Non è jna vera e propria seconda punta, Può reggere le pressioni una piazza esigente come quella di Firenze che ha contestato un sesto posto che è stato un vero e proprio miracolo. Viti deve essere più sicuro e prendere consapevolezza dei grandi mezzi che ha. Pioli che è un top lo migliorerà. Fazzini ha fatto uno step di personalità importante, potenzialmente sono due giocatori da Champions".