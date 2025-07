Nazione: “La Fiorentina offre 6 milioni per Esposito, ne ballano 4 con l’Inter”

Non solo Bernabé, c’è anche Esposito. Binario parallelo su cui corre l’interesse della Fiorentina con dinamiche più o meno simili. L’attaccante dell’Inter, dieci gol all’Empoli nell’ultima stagione, è il profilo individuato per arricchire il reparto offensivo viola con un elemento che possa abbinare fisicità e duttilità, da prima e da seconda punta.

L’anno rimasto sul contratto e la decisione della società nerazzurra di non andare avanti nel rapporto fino alla scadenza naturale hanno fatto il resto per far schizzare in alto il gradimento dei viola, e da lì il contatto tra le parti per stabilire le posizioni: l’Inter vorrebbe monetizzare la cessione arrivando a una decina di milioni, la Fiorentina si ferma a sei bonus compresi.

Ecco perché ci vuole altro oltre il primo contatto per far entrare la trattativa nel vivo: sapendo al Viola Park che il gradimento per Sebastiano Esposito è forte anche del Cagliari. Lo scrive il Corriere dello Sport.