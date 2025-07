Pedullà: “Contatti diretti tra Inter e Cagliari per Esposito, operazione in prestito con obbligo a 7 milioni”

Vi abbiamo raccontato tutto su Sebastiano Esposito, dal primo contatto inatteso di diversi giorni fa alla nuova sorpresa di ieri mattina, con il Cagliari nuovamente allo scoperto per l’attaccante in scadenza con l’Inter. In giornata ci sono stati dialoghi approfonditi tra i due club, il Cagliari può chiedere in prestito con obbligo di riscatto prolungando ovviamente prima il contratto di Esposito. La valutazione è di circa 7 milioni, per l’Inter potrebbe essere un ulteriore tesoretto da utilizzare anche per l’assalto a Lookman. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito