Nazione: “Sebastiano Esposito vicino alla Fiorentina. All’Inter 6-7 milioni più bonus”

Al netto della situazione legata a Moise Kean, Daniele Pradè sa bene quali siano le priorità per il mercato in entrata della Fiorentina: un play davanti alla difesa e una seconda punta. In questo momento l’uomo più vicino alla Fiorentina è proprio Sebastiano Esposito, attaccante ex Empoli in uscita dall’Inter. I dirigenti viola spingono per chiudere in fretta ma bisognerà comunque attendere il rientro dal Mondiale per Club della squadra di Chivu, uscita ieri col Fluminense. Operazione da 6-7 milioni di euro più bonus. Per la Fiorentina Esposito può fare la seconda punta e all’occorrenza anche la prima. È molto più di un’idea in questo momento. Lo riporta La Nazione.