Dopo Dzeko (solo da ufficializzare) in zona offensiva continua a piacere Roberto Piccoli, classe 2001 del Cagliari, su cui però c’è molta concorrenza e costa molto. Attenzione anche a Sebastiano Esposito che, in scadenza con l’Inter a giugno 2026, potrebbe arrivare anche in caso di permanenza di Kean. La sua valutazione si aggira sui 7-10 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.