TMW: Salvatore Esposito può lasciare lo Spezia, su di lui c’è la Fiorentina. Concorrenza Empoli

Pochi mesi dopo il suo arrivo dalla SPAL Salvatore Esposito può lasciare lo Spezia. L’obiettivo del centrocampista dell’Italia Under 21 è quello di continuare a confrontarsi col massimo campionato italiano e per questo motivo, dopo la retrocessione delle aquile, il suo sarà nome spendibile in questa finestra di calciomercato. E’ un’idea della Fiorentina in caso di addio di Sofyan Amrabat e lo valuta anche l’Empoli, club che ha deciso di non riscattare Marko Marin. La sua valutazione si aggira sui 5-6 milioni di euro. Lo scrive TMW.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ANTOGNONI