Corriere dello Sport: “L’Inter chiede 10 milioni per Esposito, la Fiorentina ne offre 6. Serve rilanciare”

L’interesse della Fiorentina per Esposito nasce anche dalla sua duttilità tattica. L’attaccante classe 2002 è in grado di giocare sia da punta che da seconda punta o trequartista, qualità che lo rendono perfetto per affiancare o alternarsi a Kean. Pioli, coinvolto nella scelta, lo vede come un elemento complementare, in grado di offrire varianti offensive grazie alla sua capacità di inserirsi e concludere. La società viola, convinta delle sue qualità tecniche e del suo potenziale, intende quindi intensificare i contatti con l’Inter per concludere l’operazione.

L’Inter, dal canto suo, ha deciso di cedere Esposito un anno prima della scadenza del contratto (giugno 2026), dopo l’esperienza con l’Empoli e il Mondiale per Club. Il prezzo richiesto si aggira intorno ai dieci milioni, ma la Fiorentina punta a chiudere intorno ai cinque-sei milioni bonus inclusi, forte anche della posizione contrattuale favorevole. Tuttavia, il Cagliari resta vigile e pronto a inserirsi: motivo per cui, se la Viola vuole chiudere, dovrà rilanciare presto per assicurarsi il giovane talento. Lo scrive il Corriere dello Sport.