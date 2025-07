Corriere dello Sport: “Fiorentina in pressing su Esposito, l’Inter è pronta a cederlo a titolo definitivo per 12 milioni”

La Fiorentina è attivissima sul mercato degli attaccanti. In attesa di capire quale sarà il futuro di Moise Kean, la società viola è molto attratta dalla situazione di Sebastiano Esposito. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza con l’Inter nel giugno del prossimo anno, motivo per cui i nerazzurri non alzerebbero le barricate pur di trattenerlo. Ma lo cederebbero unicamente a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 10-12 milioni di euro. Da escludere la formula del prestito con opzione, visto che parliamo di un calciatore il cui accordo prevede un solo anno di validità.

Esposito piace alla Fiorentina per le caratteristiche tecniche, il potenziale e la duttilità. Può ricoprire il ruolo di seconda punta o di trequartista, in base alla disposizione tattica della squadra. I viola monitorano attentamente l’evolversi dei fatti, consci che il giocatore percepisce un ingaggio più che abbordabile: circa 700 mila euro a stagione. La sensazione è che a ventitré anni Esposito possa fare il salto di qualità definitivo, magari sotto l’egida di Stefano Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport.