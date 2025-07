Pedullà su Esposito: “Fiorentina ha le carte in mano ma il Cagliari ha contattato l’Inter. Con 6 milioni si prende”

Alfredo Pedullà, nel corso della diretta Twitch su Passione Fiorentina, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione legata al futuro di Sebastiano Esposito. Ecco le sue parole:

“Esposito? Il Cagliari dal sondaggio si è mosso e ha contattato l’Inter che deve fare cassa. Il giocatore si può portare a casa con 6 milioni e le carte ce le ha in mano la Fiorentina. Io so che il profilo a Pioli piace e se vanno fino in fondo penso che venerdì potremmo capire di più sulla situazione. L’Inter ha fretta e Giulini ha chiamato i nerazzurri.”