Bucchioni: “Mandragora è in scadenza, se arriva un’offerta giusta, può essere ceduto”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina partendo dal centrocampo: “Alla Fiorentina manca un giocatore come Sohm del Parma che sa aggredire e rubare palla, lo stesso Mandragora non è proprio adatto per Pioli, infatti mi aspetto una sorta di rivoluzione nel mezzo con un regista e un incursore tipo Kessié e Bennacer al Milan.”

Su Mandragora: “Se non è funzionale, può andare via è chiaro perché deve essere accontentato Pioli su come vuole giocare e deve avere gente adatta a lui e Mandragora non mi sembra il profilo ideale. Poi se Mandragora viene ritenuto incedibile, allora rimarrà, ma io lo vedo un giocatore giusto più per un calcio di ripartenza. In più è in scadenza e se arriva un’offerta congrua, è anche giusto cedere ma bisogna avere le idee chiare su come sostituirlo.”

Sui rientri dei prestiti: “Deve decidere l’allenatore, rientrano in quindici e li visionerà con esperienza perché meglio di lui non lo sa nessuno. Ci sono giocatori che hanno passato Italiano e un po’ Palladino, ma da nessuna parte hanno convinto ed è difficile piazzarli perché hanno degli ingaggi abbastanza alti. Si potrebbe decidere anche di rescindere dei contratti con qualcuno cercando di fare mosse intelligenti.”

Su Seba Esposito: “Mi piace tanto, non è banale nelle giocate perché è intelligente e vede calcio molto bene. Lo vedrei bene alla Fiorentina per dialogare in attacco con Kean, anche lunedì ha fatto vedere degli ottimi numeri entrando in un momento tosto.”