Corriere dello Sport scrive: “Sfuma Sebastiano Esposito al Cagliari. L’attaccante non è la priorità per Pisacane”

In questi giorni il calciomercato è rovente, non solo per le temperature estive, ma soprattutto per le squadre che lo alimentano. Su tutte ci sono club come Fiorentina e Cagliari che vogliono partire con il piede giusto e si sfidano a suon di rilanci per Sebastiano Esposito, anche se, negli ultimi giorni, come scrive il Corriere dello Sport, la pista sarda per il centravanti di proprietà dell’Inter, è scemata.

Al momento l’attaccante non è una priorità per Pisacane che dispone di tre centravanti, Borrelli, Pavoletti e Piccoli, e molti fra trequartisti, seconde punte e esterni offensivi, come Gaetano, Trepy, Sulev, Felici, Luvumbo, Vinciguerra. Per la difesa, prima di fare altre mosse l’allenatore sardo vuole valutare se Obert e Idrissi sono in grado di coprire la fascia sinistra, mentre la società andrebbe alla ricerca di un esterno destro solo se si concretizzasse la cessione di Zortea. Infine, definito il prestito al Pisa di Simone Scuffet, ceduto nel gennaio scorso al Napoli per fare il secondo a Meret in cambio di Caprile.