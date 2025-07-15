Marotta prende tempo per Sebastiano Esposito: "Tanti club su di lui? Vediamo, è presto"

Il presidente dell'Inter non si esprime sul futuro di Sebastiano Esposito. Da qualche settimana è concreto l'interesse di Fiorentina e Cagliari per l'attaccante classe 2002

"Fiducioso per la prossima stagione? Sempre fiducioso, siamo l'Inter, quindi bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro". Parole del presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell'Assemblea di Lega Calcio di quest'oggi in via Rossellini a Milano.

Ci sono novità per quanto riguarda Calhanoglu? Risponde sempre Marotta: "No, è un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando è convocato". Spazio anche ad una risposta sul giovane difensore classe 2006 del Parma, Giovanni Leoni: "Se c'è fiducia? Leoni è un bravo talento, ma è del Parma, non è nostro".

Valentin Carboni andrà al Genoa? Marotta conferma l'operazione: "Probabilmente sì, con un bravo allenatore come Vieira". E su possibili novità su Sebastiano Esposito, sul quale ci sono tante squadre, Marotta non dà ulteriori dettagli: "Vediamo, vediamo, presto, presto". Lo riporta TMW.